بالفيديو.. رامز جلال يبكي خلال حوار له بخصوص برنامجه الرمضاني الجديد ''رامز تحت الأرض''.. وها علاش ﻿

ذرف الفنان المصري رامز جلال الدموع بحرارة، ليلة أمس الجمعة، خلال حوار تلفزيوني له على قناة ''إم بي سي'' الفضائية، والذي تم تخصيصه من أجل الحديث عن برنامجه الكوميدي الرمضاني ''رامز تحت الأرض''.

"شوف تيفي"

ذرف الفنان المصري رامز جلال الدموع بحرارة، ليلة أمس الجمعة، خلال حوار تلفزيوني له على قناة "إم بي سي" الفضائية، والذي تم تخصيصه من أجل الحديث عن برنامجه الكوميدي الرمضاني "رامز تحت الأرض".

وحسب مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام مصرية وعربية، يومه السبت فإن المذيع المصري شريف عامر، وقبل لحظات من ختم حلقته مع رامز جلال، تفاجأ بهذا الأخير وهو يذرف الدموع بسبب الحادث الإرهابي المأساوي الذي أسقط 29مسيحيا بالمنية بمصر، أمس الجمعة.

ودخل رامز جلال كما يظهر الفيديو في حالة بكاء شديد، قال خلاله إنه لم يعد يرغب في فعل أي شيء بعد هذا الحادث الدموي، بالرغم من محاولات المذيع تهدئته.