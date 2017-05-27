خطير وبالفيديو والصور..انفجار قنينة غاز في أول أيام رمضان بالبيضاء ﻿

"شوف تيفي"
شهدت إحدى العمارات المتواجدة أمام صيدلية شارع يعقوب المنصور بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من يومه السبت، انفجار قنينة غاز صغيرة، ما أثار رعب وهلع الساكنة ومصلي مسجد "الإمام مالك".
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن مجموعة من المواطنين، حاولوا إخماد النيران المندلعة نتيجة انفجار القنينة، قبل أن يتم إبلاغ مصالح الوقاية المدنية التي حلت بعين المكان، وتمكنت من إنهاء الواقعة.
وأكد المصدر ذاته أن هذا الحادث الخطير، تسبب في إصابة حارس العمارة باختناق، مؤكدا أن الحريق لم يخلف خسائر مادية جسيمة.
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