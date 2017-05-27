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عاجل:الموت يُفجع الفنانة الإماراتية أحلام في أول أيام رمضان

بتاريــخ : 27 ماي 2017 / 11:46 عاجل:الموت يُفجع الفنانة الإماراتية أحلام في أول أيام رمضان | ثقافة و فنون
عاجل:الموت يُفجع الفنانة الإماراتية أحلام في أول أيام رمضان
نشرت قبل قليل المغنية الإماراتية أحلام الشمسي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك تدوينة أخبرت من خلالها متتبعيها بوفاة والدة زوجها امبارك الهاجري.

شوف تيفي :

نشرت قبل قليل المغنية الإماراتية أحلام الشمسي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك تدوينة أخبرت من خلالها متتبعيها بوفاة والدة زوجها امبارك الهاجري.

وبهذا الخصوص، كتبت أحلام على حائطها الفايسبوكي التدوينة الآتية « انتقلت إلى رحمه الله الوالده الغاليه أم مبارك زوجي الأن إلى رحمه الله تعالى ادعوا لها بالرحمه والمغفرة اسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها من عتقائه من النار وأن تكون هذه الأيام خير أيامها ويبدلها دار خير من دارها وأهل خير من اَهلها ويجعلها مع الصديقين في جناته جنات النعيم وصبرهم وسيوارى جثمانها الثرى الْيَوْمَ يعد صلاه العصر ان شاء الله ادعوا لها ».

 وفور نشرها للتدوينة، انهالت على الفنانة الإماراتية أحلام رسائل التعزية من معجبيها ومتتبعيها وأقربائها وأيضا من زملائها في الميدان الفني.

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ثقافة وفنون الموت يفجع الفنانة أحلام شوف تيفي

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