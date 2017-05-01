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عاجل..وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يخرج عن صمته: وهذا ما قاله عن ناصر الزفزافي المطلوب للعدالة

بتاريــخ : 27 ماي 2017 / 11:24 عاجل..وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يخرج عن صمته: وهذا ما قاله عن ناصر الزفزافي المطلوب للعدالة | مجتمع
عاجل..وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يخرج عن صمته: وهذا ما قاله عن ناصر الزفزافي المطلوب للعدالة
في جديد اقتحام ناصر الزفزافي مسجد محمد الخامس بالحسيمة و منع إمامه من أداء خطبة صلاة الجمعة، قال وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية أحمد توفيق لوكالة فرانس بريس الفرنسية، إن الزفزافي ''أثار البلبلة

"شوف تيفي"

في جديد اقتحام ناصر الزفزافي مسجد محمد الخامس بالحسيمة و منع إمامه من أداء خطبة صلاة الجمعة، قال وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية أحمد توفيق لوكالة فرانس بريس الفرنسية، إن الزفزافي "أثار البلبلة أثناء الصلاة وأهان خطيب" مسجد محمد الخامس، مشددا على أن "ما قام به هو عمل غير مسبوق، واصفا الواقعة بالجريمة الخطيرة".

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قد خرجت أمس الجمعة، ببلاغ استنكار، اعتبرت من خلاله أن ما قام به الزفزافي، مخل بالتقدير والوقار الواجبين لبيوت الله أثناء صلاة الجمعة بمدينة الحسيمة مما أفسد الجمعة وأساء إلى الجماعة.

تجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أمر بإلقاء القبض على ناصر الزفزافي، قصد البحث معه وتقديمه أمام النيابة العامة بعد قيامه بمعية مجموعة من الأشخاص أثناء تواجدهم داخل مسجد محمد الخامس بالحسيمة، على عرقلة حرية العبادات وتعطيلها أثناء صلاة الجمعة".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي فرانس بريس صلاة الجمعة ناصر الزفزافي الجريمة أحمد التوفيق

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أمس 21:41 GMT

عاجل.. الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالحسيمة يأمر بإلقاء القبض على ناصر الزفزافي

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