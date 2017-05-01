حقائق مثيرة بخصوص عدد ساعات الصيام في العالم.. وها شحال من ساعة غيصومو المغاربة في رمضان ﻿

حسب المعطيات التي كشفت عنها مصادر إعلامية متخصصة في الفلك، فإن العديد من الدول العربية والإسلامية، ستصوم خلال رمضان الجاري في اليوم ما بين 14 و 16 ساعة، ومن بينها المغرب الذي سيصوم به المغاربة حوالي

"شوف تيفي"

حسب المعطيات التي كشفت عنها مصادر إعلامية متخصصة في الفلك، فإن العديد من الدول العربية والإسلامية، ستصوم خلال رمضان الجاري في اليوم ما بين 14 و 16 ساعة، ومن بينها المغرب الذي سيصوم به المغاربة حوالي 15 ساعة.

وحسب صحيفة "الاندبندت" البريطانية فإن الفترات التي سيصومها المسلمون تختلف بحسب البلدان التي يقيمون بها، وموقعها في الكرة الأرضية، ويطول الصيام في البلدان الواقعة في شمال الكرة الأرضية، لاسيما في دائرة القطب الشمالي، إذ تسطع الشمس في بعض المناطق طيلة 24 ساعة.

وأوضحت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن منطقة في شمال فنلندا، لا يستمر فيها الليل سوى 55 دقيقة، أي أن على المسلمين إن فيها أن يصوموا 23 ساعة و5 دقائق، مشيرة إلى أن مسلمي الدول الإسكندنافية، يصومون أطول الفترات، إذ تصل مدة الصيام في النرويج مثلا إلى 19.48 ساعة، بينما يصوم مسلمو إيسلندا 21 ساعة.