حزب العنصر يُهاجم تصرفات ''ناصر الزفزافي'' ويُطالب بالتطبيق الصارم للقانون ﻿

أعلن حزب الحركة الشعبية عن ''رفضه أي استغلال أو الركوب على المطالب الإجتماعية من أجل المساس بالاستقرار وبالوحدة الوطنية أو الخروج عن توابث الأمة المغربية ومقدساتها، ودعا إلى التطبيق الصارم للقانون

شوف تيفي



أعلن حزب الحركة الشعبية عن "رفضه أي استغلال أو الركوب على المطالب الإجتماعية من أجل المساس بالاستقرار وبالوحدة الوطنية أو الخروج عن توابث الأمة المغربية ومقدساتها، ودعا إلى التطبيق الصارم للقانون في حق كل من سولت له نفسه التطاول على القيم الوطنية والروحية".



وأفاد بلاغ توصلت به "شوف تيفي" يوم أمس الجمعة، أن "الحركة الشعبية تابعت باستغراب وقلق شديدين انحراف حركة الاحتجاج الاجتماعية بمدينة الحسيمة عن أهدافها المعلنة و سقوطها في منزلق خطير، معتبرة ما أقدم عليه “متزعم الحراك” بمعية بعض الأشخاص من تهجم سافر وغير مسبوق على أحد بيوت الله وعرقلته أداء صلاة الجمعة انتهاكا لحرمة الدين".



وأكدت الحركة "دعمها لتلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية للسكان كما ترفض رفضا باتا أي استغلال أو ركوب عليها من أجل المساس بالاستقرار وبالوحدة الوطنية أو الخروج عن توابث الأمة المغربية ومقدساتها، داعية إلى التطبيق الصارم للقانون في حق كل من سولت له نفسه التطاول على القيم الوطنية والروحية".



وكشفت الحركة الشعبية،" عن انحراف حركة الاحتجاج الاجتماعية بمدينة الحسيمة عن أهدافها المعلنة و سقوطها في منزلق خطير ، من خلال ما أقدم عليه “متزعم الحراك” بمعية بعض الأشخاص، اليوم الجمعة، من تهجم سافر وغير مسبوق على أحد بيوت الله وعرقلته أداء صلاة الجمعة بعد أن منع بقوة الشغب و لغة السب والوعيد خطيب الجمعة من إلقاء الخطب الثانية واستكمال شعائر الجمعة".



وأضاف البلاغ، "أنه من خلال القراءة المتمعنة لتطور الأحداث والوقائع، تعتبر الحركة الشعبية أن السلوك الذي بدر عن “متزعم الحراك” نابع من أهدافه التي بناها على تسفيه الدولة وشتم مسؤوليها والطعن في جدوى الأحزاب السياسية والركوب على النعرة الاثنية التي لا توجد سوى في مخيلته هو والجهات التي تقف وراءه".