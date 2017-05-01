عاجل..إسقاط طائرة إسرائيلية في سوريا..وهذه التفاصيل ﻿

"شوف تيفي"
ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية، أن وحدات الدفاع الجوي من الجيش العربي السوري أسقطت، يومه السبت طائرة إسرائيلية بدون طيار.
وأوضحت الوكالة الروسية أن الطائرة كانت شنت غارة على محافظة قنيطرة تسببت في مقتل ثلاثة جنود سوريين، موضحة في الوقت ذاته أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف موقعا في مطار دمشق في أبريل الماضي. واستهدفت مستودعا يحتوي على أسلحة تم إحضارها من إيران لحزب الله .
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