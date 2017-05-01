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هام للمغاربة.. في أول أيام رمضان..طقس حار جدا يصل إلى 40 درجة بهذه المناطق

بتاريــخ : 27 ماي 2017 / 10:27 هام للمغاربة.. في أول أيام رمضان..طقس حار جدا يصل إلى 40 درجة بهذه المناطق | مجتمع
هام للمغاربة.. في أول أيام رمضان..طقس حار جدا يصل إلى 40 درجة بهذه المناطق
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، أن يظل الطقس حارا نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد.

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، أن يظل الطقس حارا نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد.

ويرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الليل والصباح، وذلك فوق الواجهة المتوسطية وسواحل المحيط الأطلسي مع تساقط أمطار جد خفيفة ومتفرقة أو تكون كتل ضبابية محلية.

وخلال الظهيرة، سيلاحظ تمركز سحب ركامية وشيئا ما غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وقد تمتد حتى المنطقة الشرقية.

فيما سيبقى الطقس مستقرا مع سماء صحوة نسبيا بباقي جهات المملكة، فضلا عن إمكانية هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب من الشمال وأحيانا من الغرب عموما بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و 13 درجة بالمرتفعات، وما بين 19 و24 درجة بكل من السايس والسهول المتواجدة غرب الأطلس والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 14 و 19 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

أما درجات الحرارة العليا، فستتراوح ما بين 18 و 23 درجة بالمرتفعات والسواحل الوسطى، وما بين 24 و29 درجة بالساحل المتوسطي ومنطقة طنجة وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول المحيط الأطلسي وسوس والسواحل الجنوبية، وما بين 29 و34 درجة بالسايس والمنطقة الشرقية والسهول المتواجدة غرب الأطلس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستصل إلى ما بين 35 و40 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والمهدية، وما بين الصويرة والداخلة، وهائجا بباقي السواحل.

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المغرب شوف تيفي طقس حار الاقاليم الجنوبية المنطقة الشرقية

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