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الدولة غير العنيدة

عاجل..الإرهاب يحصد العشرات من الأرواح في هذه الدولة الإسلامية في أول يوم من رمضان

بتاريــخ : 27 ماي 2017 / 10:13 عاجل..الإرهاب يحصد العشرات من الأرواح في هذه الدولة الإسلامية في أول يوم من رمضان | دولي
عاجل..الإرهاب يحصد العشرات من الأرواح في هذه الدولة الإسلامية في أول يوم من رمضان
كشفت وكالة ''فرانس بريس'' عن مقتل 18 شخصا على الأقل من بينهم مدنيون يومه السبت في انفجار سيارة مفخخة عند موقف حافلات لقوات الامن في خوست شرق افغانستان.

''شوف تيفي''

كشفت وكالة ''فرانس بريس'' عن مقتل 18 شخصا على الأقل من بينهم مدنيون يومه السبت في انفجار سيارة مفخخة عند موقف حافلات لقوات الامن في خوست شرق افغانستان.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن المتحدث باسم الوزارة نجيب دانيش، كتب على تويتر ان انفجار ''سيارة يقودها انتحاري اوقع 18 قتيلا وستة جرحى من بينهم طفلان''، في أول أيام رمضان.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي دولة إسلامية رمضان القتلى

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