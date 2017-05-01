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عاجل:إصابة عدة عناصر من القوات العمومية في مواجهات مع متظاهرين.. إصابة ثلاثة منهم خطيرة

بتاريــخ : 27 ماي 2017 / 01:17 عاجل:إصابة عدة عناصر من القوات العمومية في مواجهات مع متظاهرين.. إصابة ثلاثة منهم خطيرة | حوادث و حقوق
عاجل:إصابة عدة عناصر من القوات العمومية في مواجهات مع متظاهرين.. إصابة ثلاثة منهم خطيرة
قال المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالحسيمة، محمد بادي، إن عدة عناصر من القوات العمومية أصيبت في مواجهات مع متظاهرين اليوم الجمعة بالحسيمة، إصابة ثلاثة منهم خطيرة.

شوف تيفي:و م ع

قال المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالحسيمة، محمد بادي، إن عدة عناصر من القوات العمومية أصيبت في مواجهات مع متظاهرين اليوم الجمعة بالحسيمة، إصابة ثلاثة منهم خطيرة.

وأوضح بادي أن الأمر يتعلق بأفراد من الشرطة وعناصر من القوات المساعدة، مشيرا إلى أن إصابة ثلاثة منهم خطيرة.

وقد تم نقل المصابين إصابات خطيرة إلى المستشفى العسكري بالرباط، فيما خضع المصاب الثالث لعملية جراحية بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة، للعلاج من الكسور التي تعرض لها.

وغادر باقي المصابين المستشفى بعد تلقيهم العلاجات الضرورية.

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