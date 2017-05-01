عاجل.. الخبز تقاضى فكازا وعدد من المدن المغربية ليلة رمضان ﻿

تعرف مدينة الدار البيضاء والعديد من المدن المغربية ليلة رمضان أجواء خاصة بسبب الاستعدادات لهذا الشهر الكريم، حيث تهافت المواطنون بشكل كبير على اقتناء المواد الاستهلاكية ومن بينها ''الخبز''

"شوف تيفي "

تعرف مدينة الدار البيضاء والعديد من المدن المغربية ليلة رمضان أجواء خاصة بسبب الاستعدادات لهذا الشهر الكريم، حيث تهافت المواطنون بشكل كبير على اقتناء المواد الاستهلاكية ومن بينها "الخبز" الذي اختفى ببعض المناطق خاصة في الأحياء الشعبية.

وحسب ما عاينت "شوف تيفي " فإن العديد من المواطنين، اضطروا إلى الانتظار لساعات طويلة من أجل الحصول على "الخبز" الذي يعتبر مادة حيوية يستهلكها المغاربة بشكل كبير.

وأكد مصدرنا أن بائعي الخبز استغلوا الفرصة، حيث تضاعف سعره ووصل لأكثر من درهمين وبالتحديد بمنطقة الحي الحسني بالبيضاء.