الملك محمد السادس يُعزي السيسي إثر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حافلة بمحافظة المنيا ﻿

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك إثر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حافلة تقل مواطنين مصريين بمحافظة المنيا، مخلفا العديد من

شوف تيفي:و م ع

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك إثر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حافلة تقل مواطنين مصريين بمحافظة المنيا، مخلفا العديد من الضحايا.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة الأليمة، للرئيس المصري باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي عن إدانته الشديدة لهذا الاعتداء الآثم، مؤكدا له جلالته التضامن المطلق مع "الشعب المصري الشقيق في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية المقينة، التي تنبذها كل الديانات السماوية، والمبادئ الإنسانية الكونية".

وجاء في برقية الملك "كما أتقدم إليكم، ومن خلالكم إلى أسر الضحايا المكلومة، وإلى مجموع الشعب المصري، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا الله تعالى أن يشمل الضحايا الأبرياء بواسع رحمته وغفرانه، ويلهمكم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يقي بلدكم الشقيق كل مكروه"