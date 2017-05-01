حريق بالخميسات يأتي على حوالي 15 هكتار من الأراضي الفلاحية ﻿

تمكنت عناصر الوقاية المدنية بإقليم الخميسات ، من السيطرة على حريق شب بأحد الحقول الفلاحية بالجماعة القروية مرشوش بدائرة الرماني التابعة للمجال الترابي لإقليم الخميسات، أتى على أزيد من 15 هكتار من

شوف تيفي:

تمكنت عناصر الوقاية المدنية بإقليم الخميسات ، من السيطرة على حريق شب بأحد الحقول الفلاحية بالجماعة القروية مرشوش بدائرة الرماني التابعة للمجال الترابي لإقليم الخميسات، أتى على أزيد من 15 هكتار من الاراضي الفلاحية.

وأوضحت السلطات المحلية ، أن الحريق، الذي اندلع بأحد الحقول الفلاحية بدوار "بومجاجة"، جراء سقوط عمود كهربائي بعد أن صدمته آلة حصاد ، أتى على مساحة مهمة من الأراضي المزروعة بالحبوب، مضيفا أن قوة الرياح وموجة الحرارة التي عرفتها المنطقة مؤخرا ساهمت في انتشاره .

وأضافت المصادر ذاتها ، أن الجهود التي بذلتها عناصر الوقاية المدنية وعدد من الفلاحين مكنت من السيطرة على الحريق والحيلولة دون اتساع رقعته إلى حقول مجاورة.

ويعتبر هذا الحريق، السابع من نوعه الذي شهدته عدد من الجماعات التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الخميسات في الأسابيع القليلة الماضية .