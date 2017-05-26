بالصورة.. بعد توصله بخبر اعتقاله ''ناصر الزفزافي'' يبكي بالدموع ﻿

إنهار ''ناصر الزفزافي'' قبل قليل، حيث سقط وسط نوبة بكاء شديدة، مباشرة بعد قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة باعتقاله، حيث فضحت الدموع ضعف متزعم احتجاجات الحسيمة .

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إنهار "ناصر الزفزافي" قبل قليل، حيث سقط وسط نوبة بكاء شديدة، مباشرة بعد قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة باعتقاله، حيث فضحت الدموع ضعف متزعم احتجاجات الحسيمة .



وغالبت الدموع متزعم احتجاجات الحسيمة، "ناصر الزفزافي" الذي قوبلت خطوته الأخيرة بإقتحام مسجد محمد الخامس والإعتداء على خطيب الجمعة عبر تكسير مكبر الصوت وتنظيم وقفة إحتجاجية من داخل بيت الله باستهجان كبير من طرف عموم الشعب المغربي بل وأكثر من هذا دفع بأنصاره إلى مواجهة قوات الأمن ورميهم بالحجارة.



وتأتي الصورة المثيرة "لناصر الزفزافي" الذي تيقن بإرتكابه لخطأ فادح ومن الصعب تقبلها من قبل المغاربة قاطبة من طنجة للكويرة، وهو إقتحام المسجد، حيث حرض الزفزافي مناصريه خلال تنظيم الوقفات الإحتجاجية بنبرة جد قوية .



وبدا "الزفزافي" ضعيفا و مرتبكا، وهو يحاول إخفاء ضعفه و "عناده وعنتريته " خلال خرجاته الإعلامية الأخيرة، والتي فضحتها دموعه كما تظهر الصورة.