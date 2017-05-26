عاجل.. الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالحسيمة يأمر بإلقاء القبض على ناصر الزفزافي ﻿

أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة يومه الجمعة بإيقاف ناصر الزفزافي وتقديمه أمام النيابة العامة، عقب قيامه رفقة مجموعة من الأشخاص على عرقلة حرية العبادات وتعطيلها أثناء صلاة

"شوف تيفي"

أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة يومه الجمعة بإيقاف ناصر الزفزافي وتقديمه أمام النيابة العامة، عقب قيامه رفقة مجموعة من الأشخاص على عرقلة حرية العبادات وتعطيلها أثناء صلاة الجمعة.

وأوضح بلاغ للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أن الزفزافي أقدم على منع الإمام من إكمال خطبته وألقى داخل المسجد خطابا تحريضيا أهان فيه الإمام، وأحدث إضطرابا أخل بهدوء العبادو ووقارها وقدسيتها، حيث فوت على الآخرين صلاة آخر جمعة من شهر شعبان.