عاجل وبالصور..في ليلة رمضان: نايضة بأرقى حي بالبيضاء.. وها شنو واقع ﻿

شهد شارع الروداني بحي المعاريف بالبيضاء قبل قليل من يومه الجمعة، وقوع مناوشات بين سائقي سيارات الأجرة وركاب حافلة لنقل المسافرين، بسبب خلاف حول الأحق بنقل الركاب إلى حي ليساسفة.

"شوف تيفي"

شهد شارع الروداني بحي المعاريف بالبيضاء قبل قليل من يومه الجمعة، وقوع مناوشات بين سائقي سيارات الأجرة وركاب حافلة لنقل المسافرين، بسبب خلاف حول الأحق بنقل الركاب إلى حي ليساسفة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الأصوات تعالت بين ركاب الحافلة والمستخدمين بها وبين سائقي سياراة الأجرة، الدين منعوا الحافلة من التحرك، إلا أن وصول المصالح الأمينة إلى عين المكان، أنهى هذا الصراع.

وأكد المصدر ذاته أن المنطقة التي وقع فيها الخلاف المذكور، تعرف تواجد العشرات من المواطنين، الذين وجدوا صعوبة في الانتقال إلى وجهتهم بسبب قلة سيارات الأجرة خاصة تلك المتوجهة لحي الألفة وللحي الحسني.