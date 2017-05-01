عاجل.. دولة قريبة جدا من المغرب تعلن عن أول أيام شهر رمضان ﻿

"شوف تيفي"
كشفت وسائل إعلام جزائرية قبل قليل من يومه الجمعة، أن يوم غد السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك بالجزائر، بعدما ثبت رؤية الهلال في مجموعة من الولايات.
تجدر الإشارة إلى أن أغلب الدول العربية والإسلامية ومن بينها تونس والجزائر، أكدت على أن يوم غد السبت يوافق أول أيام شر رمضان المبارك.
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