عاجل و رسميا.. وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية تعلن عن أول أيام رمضان بالمغرب ﻿

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر رمضان بالمملكة سيكون يوم غد السبت بعدما ثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا بعد مغرب اليوم الجمعة.

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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر رمضان بالمملكة سيكون يوم غد السبت بعدما ثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا بعد مغرب اليوم الجمعة.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته الوزارة بهذا الخصوص : "تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر رمضان المعظم لعام 1438 هـ، بعد مغرب يوم الجمعة 29 شعبان 1438 هـ، موافق 26 ماي 2017م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وعليه، فإن فاتح شهر رمضان المعظم هو يوم غد السبت 27 ماي 2017م.