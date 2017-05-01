بن كيران يعتكف على كتابة مذكراته والطبعة الأولى ستنزل الأسواق قريبا ﻿

كشف مصدر مطلع ''لشوف تيفي'' أن عبد الإله بن كيران يعتكف على استرجاع ذكرياته في العمل السياسي والدعوي، في أفق تنظيمها في كتاب سيطرح في الأسواق قريبا.

شوف تيفي



كشف مصدر مطلع "لشوف تيفي" أن عبد الإله بن كيران يعتكف على استرجاع ذكرياته في العمل السياسي والدعوي، في أفق تنظيمها في كتاب سيطرح في الأسواق قريبا.



وأضاف ذات المصدر، أن فكرة تجميع مذكرات بن كيران في كتاب واحد، جاءت بطلب من قياديين بحزب "البيجدي" مقربين منه، حيث طالبوه بإخراج كتاب يبرز أهم المحطات السياسية والدعوية التي عاشها بن كيران منذ نهاية السبعينات.



وقال ذات المصدر، أن مذكرات بن كيران ستكون بمثابة مرجع تاريخي لأعضاء الحزب، حيث أن الأمين العام الحالي للحزب عايش جميع المحطات الحزينة والمفرحة التي مر منها حزب العدالة والتنمية.



ونفى ذات المصدر بوجود وقت زمني محدد لإخراج المذكرات ، لكن بن كيران يواصل تسجيل أبرز المحطات في دفاتر خاصة به، خاصة تأسيس حزب العدالة والتنمية، وتجربته السياسية كرئيس للحكومة إلى غاية إعفائه.