عاجل: عكس كل الدول التي أعلنت السبت أول أيام رمضان..هذه هي الدولة التي ستصوم ساكنتها يوم الأحد ﻿

ذكرت وسائل إعلام هندية، اليوم الجمعة، أن أول أيام شهر رمضان المبارك في الهند سيكون بعد غد الأحد.

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ذكرت وسائل إعلام هندية، اليوم الجمعة، أن أول أيام شهر رمضان المبارك في الهند سيكون بعد غد الأحد.

وأوضحت وسائل الإعلام، نقلا عن عدد من الهيئات الإسلامية التي تعنى بمراقبة الهلال بمختلف ولايات الهند، أنه "تمت مراقبة الهلال مساء اليوم، الموافق 29 شعبان 1438 هجرية، ولم ثبتت رؤيته .. وعليه، فإن غدا السبت هو المكمل لشهر شعبان، وبعد غد الأحد، الذي يوافق 28 ماي الجاري، سيكون أول أيام الشهر الفضيل".

وأضافت المصادر ذاتها أنه "وفقا للتقارير التي تم التوصل بها من مختلف لجن المراقبة، لاسيما من رابطة مسلمي الهند والمتحدث باسم (المسجد الجامع) بالعاصمة الوطنية نيودلهي، لم تثبت رؤية الهلال في معظم أنحاء البلاد، لاسيما ولايات العاصمة الوطنية نيودلهي وماهاراشترا وأوتار براديش وبيهار وتاميل نادو وأندرا براديش".

يذكر أن الهند تضم أزيد من 180 مليون مسلم، ما يشكل ثاني أكبر تجمع للمسلمين في العالم بعد إندونيسيا.