 عاجل.. اعتقال أحد المقربين واليد اليمنى ل ''ناصر الزفزافي'' بعد محاولته الفرار خارج الحسيمة ﻿
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عاجل.. اعتقال أحد المقربين واليد اليمنى ل ناصر الزفزافي بعد محاولته الفرار خارج الحسيمة | حوادث و حقوق

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عاجل.. اعتقال أحد المقربين واليد اليمنى ل ''ناصر الزفزافي'' بعد محاولته الفرار خارج الحسيمة

بتاريــخ : 26 ماي 2017 / 19:53 عاجل.. اعتقال أحد المقربين واليد اليمنى ل ناصر الزفزافي بعد محاولته الفرار خارج الحسيمة | حوادث و حقوق
عاجل.. اعتقال أحد المقربين واليد اليمنى ل ''ناصر الزفزافي'' بعد محاولته الفرار خارج الحسيمة
كشفت مصادر مطلعة ''لشوف تيفي'' أن الأمن ألقى القبض على أحد المطلوبين في إقتحام مسجد محمد الخامس والإعتداء على خطيب الجمعة وإنتهاك حرمة المساجد.

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة "لشوف تيفي" أن الأمن ألقى القبض على أحد المطلوبين في إقتحام مسجد محمد الخامس والإعتداء على خطيب الجمعة وإنتهاك حرمة المساجد.

وحسب ذات المصدر، إلى حدود اللحظة فقد ثم اعتقال المطلوب الثاني في الإحتجاجات التي عرفتها الحسيمة مؤخرا، والمدعو "م،جلول" بعد محاولته الفرار من الحي الذي يقطن فيه "ناصر الزفزافي" الذي توارى عن الأنظار.

وأضاف ذات المصدر، انه تم إعتقال "م، جلول" المعروف بالمنطقة كزعيم إبان إحتجاجات حركة 20 فبراير، وأحد أكبر المرافقين واليد اليمنى لناصر الزفزافي الذي اختفى عن الأنظار إلى حد كتابة هذه الأسطر.

‫شوف تيفي

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الزفزافي الحراك الجمعة المرافقين شوف تيفي

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