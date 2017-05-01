عاجل وجد خطير.. شاب ينحر والده ويقتله وهو يصرخ ''الله أكبر أنا المهدي المنتظر'' بالشارع العام بانزكان+تفاصيل مروعة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الجماعة القروية مركز التمسية، التابع ترابيا لعمالة انزكان أيت ملول، اهتزت يومه الجمعة، على وقع خبر جد صادم، بطله شاب في عقده الثاني، أقدم على نحر والده بواسطة سكين من

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الجماعة القروية مركز التمسية، التابع ترابيا لعمالة انزكان أيت ملول، اهتزت يومه الجمعة، على وقع خبر جد صادم، بطله شاب في عقده الثاني، أقدم على نحر والده بواسطة سكين من الحجم الكبير بالشارع العام.

وحسب المصدر ذاته فإن الشاب البالغ من العمر حوالي 24 سنة، غادر رفقة والده البالغ من العمر قيد حياته 52 سنة بشكل عادي، إلا أن الشاب ومباشرة بعد وصولهما إلى جانب محل للجزارة مختص في بيع "التقلية"، قام بسحب سكين من الحجم الكبير من هذا المحل، وأقدم على نحر والده وشرملته في مناطق مختلفة من جسده وهو يصرخ "الله وأكبر أنا المهدي المنتظر".

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي ومباشرة بعد الجريمة، تلقت إخبارية في الموضوع، لتسارع إلى عين المكان، ووقفت على الضحية جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء، مشيرا إلى أن رجال الدرك وبمساعدة الساكنة، أوقفوا المعني بالأمر بعد مطاردة هوليودية.

وأوضح هذا المصدر أن الشاب، وبعد إيقافه، كان مرتبكا وتلفظ بكلام غير مفهوم من بينه تورط والده في "زنا المحارم"، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة، بينما تم نقل جثمان الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.