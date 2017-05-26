عاجل وبالصور.. احتجاجات في فاس ﻿

"شوف تيفي"
نظم العشرات من المواطنين بمدينة فاس قبل قليل من يومه الجمعة، وقفة احتجاجية، طالبوا من خلالها المسؤولين بالاستجابة للعديد من مطالبهم الحقوقية المتعلقة بإنهاء الإقصاء والتهميش.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن القوات العمومية ومباشرة بعد انطلاق هذه الوقفة، تدخلت على الفور، وتمكنت من تفريق المشاركين بها في هدوء تام.
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