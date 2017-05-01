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عاجل.. ''ناصر الزفزافي'' يخرج بفيديو جديد من مخبئه السري

بتاريــخ : 26 ماي 2017 / 18:51 عاجل.. ناصر الزفزافي يخرج بفيديو جديد من مخبئه السري | حوادث و حقوق
عاجل.. ''ناصر الزفزافي'' يخرج بفيديو جديد من مخبئه السري
ظهر ''ناصر الزفزافي'' في فيديو مباشر قبل قليل، بعد إختفائه مباشرة عقب الإعتداء على خطيب الجمعة، وهو يدعو الريفيين إلى إغلاق المحلات التجارية ردا على خطباء مساجد الجمعة بمدينة الحسيمة.

شوف تيفي

ظهر "ناصر الزفزافي" في فيديو مباشر قبل قليل، بعد إختفائه مباشرة عقب الإعتداء على خطيب الجمعة، وهو يدعو الريفيين إلى إغلاق المحلات التجارية ردا على خطباء مساجد الجمعة بمدينة الحسيمة.

وكشف الفيديو الذي لايتجاوز مدته ثلاثة دقائق كسابقة في الخرجات المصورة للزفزافي، حالة الإرتباك والتردد وبعض الخوف في أعين متزعم حراك الريف، من مكان يظهر أنه المخبأ السري الذي لجأ إليه الزفزافي، تاركا الشباب والأطفال يرمون قوات الأمن بالحجارة.

وكان الزفزافي قد إختفى عن الأنظار، مباشرة بعد تعرض قوات حفظ النظام لوابل من الحجارة والسب والشتم من قبل الشباب المحتجين بهدف منعهم من التقدم من منزل أسرة ناصر الزفزافي.

‫شوف تيفي

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ناصر الزفزافي المعتصمون الخطيب شوف تيفي

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