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عاجل ورسميا...بن كيران يتدخل شخصيا في ملف شباب ''البيجيدي'' المعتقلين بالتحريض على ''الإرهاب''

بتاريــخ : 26 ماي 2017 / 18:43 عاجل ورسميا...بن كيران يتدخل شخصيا في ملف شباب البيجيدي المعتقلين بالتحريض على الإرهاب | بوليتيك
عاجل ورسميا...بن كيران يتدخل شخصيا في ملف شباب ''البيجيدي'' المعتقلين بالتحريض على ''الإرهاب''
علمت ''شوف تيفي'' أن أعضاء شبيبة ''البيجيدي'' المعتقلين بسجن سلا، قد أوقفوا إضرابهم عن الطعام بعد عشرة أيام، بمناشدة مباشرة من الأمين العام لحزب ''المصباح'' عبد الإله بن كيران.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن أعضاء شبيبة "البيجيدي" المعتقلين بسجن سلا، قد أوقفوا إضرابهم عن الطعام بعد عشرة أيام، بمناشدة مباشرة من الأمين العام لحزب "المصباح" عبد الإله بن كيران.

وعلق المحامي والقيادي في الحزب "محمد مكراز" على الخبر بالقول "أثناء زيارتي في هذه الأثناء للشباب في سجن سلا 1 وبعد ان نقلت اليهم مناشدة الأمين العام عبد الاله ابن كيران لوقف الإضراب عن الطعام وبعد أكثر من ساعتين من النقاش قد وافقوا على الطلب".

وأضاف مكراز في تدوينة على حائطه بالفايسبوك، نقلا عن المعتقلين بالقول " نعلن نحن المعتقلين على خلفية تدويناتنا الفيسبوكية و المضربين عن الطعام منذ 10 ايّام بسجن سلا 1 أنه استجابة لمناشدة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الاله ابن كيران واحتراما منا لمكانته ورمزيته الحزبية والوطنية وكذا مطالبات العديد من المتضامنين مع قضيتنا نعلن عن تعليقنا للإضراب المفتوح عن الطعام مؤقتا من أجل إعطاء فرصة للمساعي الجارية لحل الملف برمته وتصحيح مسار القضية".

هذا، وإستقبل بن كيران في منزله بالرباط صبيحة اليوم الجمعة أفرادا من عائلة شبيبة البيجيدي المعتقلين بتهمة "الإشادة بمقتل السفير الروسي و التحريض على الإرهاب".

‫شوف تيفي

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بن كيران الإرهاب الروسي شوف تيفي

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