يا ربي السلامة: تريبورتور ينقسم لنصفين في كسيدة خايبة بمدينة طنجة..وهذه هي الحصيلة+صور ﻿

شهدت طريق ''أشقار'' بمدينة طنجة، زوال يومه الجمعة، حادثة سير جد خطيرة، أسفرت عن إصابة 6 أشخاص بجروح، نتيجة وقوع اصطدام بين سيارة خفيفة ودراجة نارية ثلاثية العجلات ''تريبورتور''.

"شوف تيفي"

شهدت طريق "أشقار" بمدينة طنجة، زوال يومه الجمعة، حادثة سير جد خطيرة، أسفرت عن إصابة 6 أشخاص بجروح، نتيجة وقوع اصطدام بين سيارة خفيفة ودراجة نارية ثلاثية العجلات "تريبورتور".

وحسب مصادر طنجاوية، فإن سيارة خفيفة كانت تسير بسرعة جنونية، وعلى متنها أربعة أشخاص، اصطدمت بـ"تريبورتور" كان يقوده سائق مرفوقا بشخص آخر، وكان يسير في الاتجاه المعاكس، ما تسبب في انشطارها لنصفين.

وأضافت المصادر ذاتها أن سيارات للإسعاف تابعة للوقاية المدنية، نقلت المصابين إلى مستشفى محمد الخامس ومن بينهم حالتين أصيبتا بجروح جد خطيرة.