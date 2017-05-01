عاجل :قبل رمضان ..بلاغ هام من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ﻿

كذبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ما وصفته ب ''الافتراءات'' التي نسبت إلى الوزير، السيد أحمد التوفيق، ما يفيد النيل من بعض الأديان والمذاهب

"شوف تيفي"+"و م ع"

كذبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ما وصفته ب "الافتراءات" التي نسبت إلى الوزير، السيد أحمد التوفيق، ما يفيد النيل من بعض الأديان والمذاهب. وقالت الوزارة في بيان حقيقة توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، اليوم الجمعة، إن بعض وسائل الإعلام تعمدت تحريف بعض ما ورد على لسان الوزير أثناء مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة، بمجلس المستشارين، بما يفيد النيل من بعض الأديان والمذاهب.

وأضافت أنه لا يسعها إلا أن "تكذب هذه الافتراءات تكذيبا قاطعا مذكرة في الوقت ذاته بأن رؤساء المؤسسات الدينية بالمملكة، خاصة منها المسيحية، يعرفون شخص الوزير معرفة جيدة، كما يعرفون فكره التسامحي المنفتح واحترامه الكبير لأتباع الديانات الأخرى".

وسجل البيان "ما تنطوي عليه هذه المزاعم من سوء نية وقصد غير شريف".