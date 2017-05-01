عاجل..''ناصر الزفزافي'' يختفي عن الأنظار ويخطط للهروب بعد الإعتداء على خطيب الجمعة ﻿

إختفى متزعم إحتجاجات الحسيمة ناصر الزفزافي عن الأنظار، مباشرة بعد تعرض قوات حفظ النظام لوابل من الحجارة والسب والشتم من قبل الشباب المحتجين بهدف منع تقدم رجال الأمن بالقرب من منزل الزفزافي.

شوف تيفي



إختفى متزعم إحتجاجات الحسيمة ناصر الزفزافي عن الأنظار، مباشرة بعد تعرض قوات حفظ النظام لوابل من الحجارة والسب والشتم من قبل الشباب المحتجين بهدف منع تقدم رجال الأمن بالقرب من منزل الزفزافي.



وحسب مصادر من عين المكان، فمكان تواجد الزفزافي غير معروف حاليا بالنسبة لمقربين منه، حيث أن آخر الأخبار تتحدث عن محاولته للفرار نحو وجهة غير معلومة، وهي الخطة التي كان قد رسمها منذ وقت طويل، إذ مباشرة بعد خطوته الغير مسبوقة في تاريخ الإحتجاجات الإجتماعية بالمغرب، وهي الإعتداء على خطيب الجمعة وتكسير "مكبر الصوت" الذي كان يستعمله للخطبة من داخل مسجد محمد الخامس بالحسيمة.



وأفاد ذات المصدر، أن الشباب والأطفال الذين إستعان بهم "الزفزافي" لتوقيف صلاة الجمعة والإعتداء على الخطيب، مازالو واقفين أمام منزله دون أن يظهر له أثر وسط تساؤلات المحتجين، الذين يعتصمون في الحي الذي يقطن فيه.