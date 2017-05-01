عاجل وبالفيديو ..في هذه اللحظات:رشق القوات العمومية بالحجارة من طرف بعض المحتجين بالحسيمة من فوق سطح منزل الزفزافي ﻿

شهد سطح منزل أسرة المدعو ناصر الزفزافي قبل قليل من يومه الجمعة، أحداثا خطيرة، بطلها أشخاص، أقدموا على رشق رجال القوات العمومية بالحجارة خلال محاولتهم إيقاف ''الزفزافي''.

"شوف تيفي"

شهد سطح منزل أسرة المدعو ناصر الزفزافي قبل قليل من يومه الجمعة، أحداثا خطيرة، بطلها أشخاص، أقدموا على رشق رجال القوات العمومية بالحجارة خلال محاولتهم إيقاف "الزفزافي".

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لحظة محاولة القوات العمومية إيقاف "الزفزافي" الذي احتمى بالمتواجدين بالقرب منه، بينما قام آخرون برشق القوات العمومية بالحجارة لتمكينه من الفرار داخل منزله.

وتعرف مدينة الحسيمة انتشار أمنيا كثيفا للقوات العمومية وخاصة بالحي الذي يقطن به ناصر الزفزافي، الذي قام بتجاوز خطير حينما اقتحم مسجد محمد الخامس، حيث منع خطيب المسجد من أداء خطبة صلاة الجمعة وحرض المصلين على الأئمة والخطباء.