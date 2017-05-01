عاجل وبالفيديو.. إنزال أمني كثيف بالحسيمة بعد واقعة الزفزافي داخل المسجد ﻿

تعرف مدينة الحسيمة في هذه اللحظات من يومه الجمعة، انزالا أمنيا كثيفا، من أجل منع وقوع أي تجاوزات من بعض العناصر المتفرقة في مختلف أحياء المدينة، وخاصة بالقرب من مسجد محمد الخامس، الذي شهد قيام

"شوف تيفي"

تعرف مدينة الحسيمة في هذه اللحظات من يومه الجمعة، انزالا أمنيا كثيفا، من أجل منع وقوع أي تجاوزات من بعض العناصر المتفرقة في مختلف أحياء المدينة، وخاصة بالقرب من مسجد محمد الخامس، الذي شهد قيام المدعو ناصر الزفزافي بمنع خطيب نفس المسجد من أداء خطبته خلال صلاة الجمعة.

وجاء هذا الإنزال الأمني المكون من رجال الشرطة والقوات المساعدة من أجل حماية الممتلكات العامة والخاصة، حيث انتشرت هذه القوات بشكل كبير خاصة في الشوراع الكبرى للمدينة الريفية.

تجدر الإشارة إلى أن المدعو ناصر الزفزافي، حرض المواطنين، على مهاجمة أئمة المساجد والخطباء، والامتناع من الدخول إلى المساجد، وهو الموقف الذي أثار غضب واستياء المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب الجميع الأجهزة الأمنية بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لمثل هذه التصرفات.