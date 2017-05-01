عاجل:وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية ترد بقوة على اقتحام الزفزافي مسجدا بالحسيمة خلال صلاة الجمعة ﻿

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، تعمد المدعو (الزفزافي) الإخلال بالتقدير والوقار الواجبين لبيوت الله أثناء صلاة الجمعة بمدينة الحسيمة مما أفسد الجمعة وأساء إلى الجماعة.

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استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، تعمد المدعو (الزفزافي) الإخلال بالتقدير والوقار الواجبين لبيوت الله أثناء صلاة الجمعة بمدينة الحسيمة مما أفسد الجمعة وأساء إلى الجماعة.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة بهذا الخصوص ... ''شهد أحد مساجد مدينة الحسيمة أثناء صلاة الجمعة فتنة كبيرة حين أقدم شخص على الوقوف والصراخ في وجه الخطيب ونعته بأقبح النعوت ، فأحدث فوضى عارمة ترتب عنها عدم إلقاء الخطبة الثانية مما أفسد الجمعة وأساء إلى الجماعة.

وبالإضافة إلى ما نص عليه القانون من أحكام تعاقب كل من يعرقل أداء الشعائر الدينية ، فإن الحدث ، بالنسبة لضمير الامة، يمثل تصرفا منكرا في هذا البلد الذي يحيط العبادات وطقوسها بأكبر قدر من الإجلال والتعظيم والوقار.

وتستنكر وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ، أشد ما يكون الاستنكار، تعمد الإخلال بالتقدير والوقار الواجبين لبيوت الله، مصداقا لقوله تعالى '' ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها''.





