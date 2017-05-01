عاجل وبالفيديو..بعد الروينة اللي وقعات داخل المسجد بالحسيمة: القوات العمومية تُحاصر المكان الذي يتواجد به الزفزافي ﻿

بعد دقائق على منعه خطيب مسجد محمد الخامس بمدينة الحسمية من أداء خطبة صلاة الجمعة، وبعد شحنه لمجموعة من المواطنين خارج المسجد على خطباء المساجد، حلت القوات العمومية بالمكان، الذي يتواجد به ناصر

"شوف تيفي"

بعد دقائق على منعه خطيب مسجد محمد الخامس بمدينة الحسمية من أداء خطبة صلاة الجمعة، وبعد شحنه لمجموعة من المواطنين خارج المسجد على خطباء المساجد، حلت القوات العمومية بالمكان، الذي يتواجد به ناصر الزفزافي من أجل منع وقوع أي تجاوزات قد تمس أمن واستقرار المدينة الريفية.

وقامت القوات العمومية بعملها بشكل عادي في تفريق الجمع، رغم وقوع بعض الاستفزازت، كما يظهر مقطع فيديو نشرته إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي.