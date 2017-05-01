فنانة مسيحية مشهورة عربيا تقرر الصيام في رمضان ﻿

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، أخيرا، في حوار لها مع إحدى المجلات أنها قررت رغم اعتناقها للديانة المسيحية، القيام ببعض العادات الرمضانية مثل الانقطاع عن الطعام إلى غاية موعد الآذان والإفطار، إلا



"شوف تيفي"



كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، أخيرا، في حوار لها مع إحدى المجلات أنها قررت رغم اعتناقها للديانة المسيحية، القيام ببعض العادات الرمضانية مثل الانقطاع عن الطعام إلى غاية موعد الآذان والإفطار، إلا أنها أكدت شربها أحيانا الماء و تناول بعض قطع التفاح.



وأكدت إليسا حبها لشهر رمضان بحكم علاقتها القوية مع أصدقاء مسلمين، نظرا لوجود طوائف وديانات بلبنان، حيث اعتاد الشعب اللبناني المشاركة في جميع الأعياد والمناسبات الدينية.





