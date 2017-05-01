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عاجل ..الزفزافي باقي محيح أمام مسجد بالحسيمة.. شوفو أشنو داير

بتاريــخ : 26 ماي 2017 / 15:54 عاجل ..الزفزافي باقي محيح أمام مسجد بالحسيمة.. شوفو أشنو داير | حوادث و حقوق
عاجل ..الزفزافي باقي محيح أمام مسجد بالحسيمة.. شوفو أشنو داير
مباشرة بعد إثارته لـ ''البلبلة'' والفوضى داخل مسجد محمد الخامس بمدينة الحسيمة ومنعه للخطيب من أداء خطبته، قام المدعو ناصر الزفزافي بحشد بعض الأشخاص أمام المسجد، ليقوم في مشهد مثير بتوجيه السب والقدف

"شوف تيفي"

مباشرة بعد إثارته لـ "البلبلة" والفوضى داخل مسجد محمد الخامس بمدينة الحسيمة ومنعه للخطيب من أداء خطبته، قام المدعو ناصر الزفزافي بحشد بعض الأشخاص أمام المسجد، ليقوم في مشهد مثير بتوجيه السب والقدف لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، محرضا الناس على خطباء المساجد.

وتفاعل نشطاء مع هذا الفيديو، حيث عبر المغاربة عن غضبهم واستيائهم الشديدين من التصرفات المثيرة للجدل التي قام بها ناصر الزفزافي داخل وخارج المسجد، داعين الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لجميع هذه الممارسات التي من شأنها أن تخلق الفتنة التي تهدف إلى خلق الفتنة وشحن المواطنين داخل المساجد المعدة بالأساس لنشر التآخي بين الناس.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ناصر الزفزافي المساجد الحسيمة

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