خطير وعاجل.. ''ناصر الزفزافي'' يهدد فقهاء مساجد الريف بعد الإعتداء على خطيب الجمعة بالحسيمة ﻿

هدد متزعم إحتجاجات الحسيمة، ''ناصر الزفزافي'' في كلمة أمام عدد من المحتجين في هذ اللحظات، جميع أئمة وخطباء مساجد الريف بنفس مآل خطيب مسجد محمد الخامس الذي إعتدى عليه خلال صلاة الجمعة ظهر اليوم.

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هدد متزعم إحتجاجات الحسيمة، ''ناصر الزفزافي'' في كلمة أمام عدد من المحتجين في هذ اللحظات، جميع أئمة وخطباء مساجد الريف بنفس مآل خطيب مسجد محمد الخامس الذي إعتدى عليه خلال صلاة الجمعة ظهر اليوم.



وأكد ''الزفزافي'' خلال كلمته بين حشد من الحضور أغلبهم شبان وأطفال، بأنه سيوقف أي خطيب أو إمام يتحدث ''عن الفتنة'' أو يهاجم الإحتجاجات الأخيرة رغم تأثيرها على الإستثمار وتنزيل الأوراش الإصلاحية.



وتأتي خطوة الزفزافي المستفزة والغير إخلاقية، في ظل تصريحاته الأخيرة التي إتخذت منحا خطيرا، يضرب تعاليم الدين الإسلامي والثوابث الوطنية، حيث تفاجأ المصلون بالزفزافي وهو يكسر''ميكروفون'' الذي يستعمله الخطيب.



ومباشرة بعد فعلته المشينة، عبر الإعتداء على الخطيب وحرمة المسجد، قام ''الزفزافي'' بتنظيم وقفة من داخل المسجد المذكور بحضور الأطفال الذين كسروا حرمة بيت الله تزامنا وصلاة الجمعة.





