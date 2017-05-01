وأخيرا..التيارات المتصارعة داخل حزب الإستقلال تحدد موعدا لعقد المؤتمر السابع عشر ﻿

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال، اجتماعها الأسبوعي بالمركز العام للحزب يوم الجمعة 26 ماي 2017 برئاسة الأمين العام للحزب حميد شباط وحضور تسعة من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، بعد تأجيله يوم أمس

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عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال، اجتماعها الأسبوعي بالمركز العام للحزب يوم الجمعة 26 ماي 2017 برئاسة الأمين العام للحزب حميد شباط وحضور تسعة من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، بعد تأجيله يوم أمس الخميس لعدم توفر النصاب القانوني.

وحسب الموقع الرسمي للحزب، وبعد نقاش مستفيض حول الإعداد للمؤتمر الوطني السابع عشر تم الاتفاق حول توزيع مقاعد المجلس الوطني المخصصة للجهات ولممثلي الروابط والهيئات المهنية والمنظمات الموازية، حيث اعتمدت اللجنة التنفيذية خلاصات عمل اللجينة المكلفة بالمعايير والمقاييس والمتضمنة في جدولين سيتم عرضهما على اللجنة التحضيرية المقبلة للمصادقة.



وأفاد الموقع المذكور، عن اقتراح أيام 21-22-23 يوليوز 2017 لعقد المؤتمر الوطني السابع عشر للحزب، تزامنا والدعوة إلى انعقاد اللجنة التحضيرية الوطنية يوم السبت 03 يونيو 2017 من أجل التداول والبث في كل النقط المذكورة.





