 وأخيرا..التيارات المتصارعة داخل حزب الإستقلال تحدد موعدا لعقد المؤتمر السابع عشر ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مُغنية مغربية لشوف تيفي:تاهموني بالإرهاب في أحداث مانشستر وها شنو غاندير (فيديو) | بووز

مُغنية مغربية لشوف تيفي:تاهموني بالإرهاب في أحداث مانشستر وها شنو غاندير (فيديو)

وأخيرا..التيارات المتصارعة داخل حزب الإستقلال تحدد موعدا لعقد المؤتمر السابع عشر | بوليتيك

وأخيرا..التيارات المتصارعة داخل حزب الإستقلال تحدد موعدا لعقد المؤتمر السابع عشر

خطير...ناصر الزفزافي يقتحم مسجدا بالحسيمة أثناء صلاة الجمعة ويعتدي على الخطيب ويرمي الميكروفون أرضا ويصيح الله أكبر | بوليتيك

خطير...''ناصر الزفزافي'' يقتحم مسجدا بالحسيمة أثناء صلاة الجمعة ويعتدي على الخطيب ويرمي الميكروفون

فضيحة وبالصورة...زعيم البوليساريو يلتقي وزير إسرائيلي لتطبيع العلاقات | بوليتيك

فضيحة وبالصورة...زعيم ''البوليساريو'' يلتقي وزير إسرائيلي ''لتطبيع العلاقات''

مثير..شاهد لأول مرة الترسانة العسكرية الكبيرة للجيش المغربي التي ترعب أعداء الوطن+فيديوهات | مجتمع

مثير..شاهد لأول مرة الترسانة العسكرية الكبيرة للجيش المغربي التي ترعب أعداء الوطن+فيديوهات

فضيحة.. شاذ جنسي مرتبط بوزير معروف ..وهذه التفاصيل+صورة | دولي

فضيحة.. شاذ جنسي مرتبط بوزير معروف ..وهذه التفاصيل+صورة

صراع داخل الأغلبية الحكومية بسبب مادة فرضها فريق البيجيدي بالبرلمان | بوليتيك

صراع داخل الأغلبية الحكومية بسبب مادة فرضها فريق ''البيجيدي '' بالبرلمان

عاجل..هذا هو سبب وفاة ضابط ممتاز داخل منزله بحي مبروكة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو سبب وفاة ضابط ممتاز داخل منزله بحي مبروكة بالبيضاء

بالفيديو والصور.. البسيج يُفكك خلية إرهابية خططت لتنفيذ عمليات دموية بعبوات ناسفة+تفاصيل خطيرة | مجتمع

بالفيديو والصور.. البسيج يُفكك خلية إرهابية خططت لتنفيذ عمليات دموية بعبوات ناسفة+تفاصيل خطيرة

الدولة غير العنيدة

وأخيرا..التيارات المتصارعة داخل حزب الإستقلال تحدد موعدا لعقد المؤتمر السابع عشر

بتاريــخ : 26 ماي 2017 / 15:14 وأخيرا..التيارات المتصارعة داخل حزب الإستقلال تحدد موعدا لعقد المؤتمر السابع عشر | بوليتيك
وأخيرا..التيارات المتصارعة داخل حزب الإستقلال تحدد موعدا لعقد المؤتمر السابع عشر
عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال، اجتماعها الأسبوعي بالمركز العام للحزب يوم الجمعة 26 ماي 2017 برئاسة الأمين العام للحزب حميد شباط وحضور تسعة من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، بعد تأجيله يوم أمس

شوف تيفي

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال، اجتماعها الأسبوعي بالمركز العام للحزب يوم الجمعة 26 ماي 2017 برئاسة الأمين العام للحزب حميد شباط وحضور تسعة من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، بعد تأجيله يوم أمس الخميس لعدم توفر النصاب القانوني.

وحسب الموقع الرسمي للحزب، وبعد نقاش مستفيض حول الإعداد للمؤتمر الوطني السابع عشر تم الاتفاق حول توزيع مقاعد المجلس الوطني المخصصة للجهات ولممثلي الروابط والهيئات المهنية والمنظمات الموازية، حيث اعتمدت اللجنة التنفيذية خلاصات عمل اللجينة المكلفة بالمعايير والمقاييس والمتضمنة في جدولين سيتم عرضهما على اللجنة التحضيرية المقبلة للمصادقة.

وأفاد الموقع المذكور، عن اقتراح أيام 21-22-23 يوليوز 2017 لعقد المؤتمر الوطني السابع عشر للحزب، تزامنا والدعوة إلى انعقاد اللجنة التحضيرية الوطنية يوم السبت 03 يونيو 2017 من أجل التداول والبث في كل النقط المذكورة.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الإستقلال المؤثمر اللجنة التحضيرية النقط شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير...ناصر الزفزافي يقتحم مسجدا بالحسيمة أثناء صلاة الجمعة ويعتدي على الخطيب ويرمي الميكروفون أرضا ويصيح الله أكبر | بوليتيك

خطير...''ناصر الزفزافي'' يقتحم مسجدا بالحسيمة أثناء صلاة الجمعة ويعتدي على الخطيب ويرمي الميكروفون أرضا ويصيح الله أكبر

فضيحة وبالصورة...زعيم البوليساريو يلتقي وزير إسرائيلي لتطبيع العلاقات | بوليتيك

فضيحة وبالصورة...زعيم ''البوليساريو'' يلتقي وزير إسرائيلي ''لتطبيع العلاقات''

صراع داخل الأغلبية الحكومية بسبب مادة فرضها فريق البيجيدي بالبرلمان | بوليتيك

صراع داخل الأغلبية الحكومية بسبب مادة فرضها فريق ''البيجيدي '' بالبرلمان

بالصور..بن كيران يستقبل عائلات سجناء شبيبة البيجيدي المتهمون بالتحريض على الإرهاب | بوليتيك

بالصور..بن كيران يستقبل عائلات سجناء شبيبة ''البيجيدي '' المتهمون ''بالتحريض على الإرهاب''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أم عازية تعترف بالدموع.. أنا غلطت وولدت بلا زواج دارنا لاحوني والجمعيات كايديرو الفلوس على حسابنا | حالة خاصة
منذ 48 دقيقة

أم عازية تعترف بالدموع.. أنا غلطت وولدت بلا زواج دارنا لاحوني والجمعيات كايديرو الفلوس على حسابنا

طاحو فالفخ: نجوم الكرة في المغرب في مواقف جد محرجة و طريفة ضمن أروع برنامج ساخر في رمضان | طاخ فالفخ مع شوف تيفي

طاحو فالفخ: نجوم الكرة في المغرب في مواقف جد محرجة و طريفة ضمن أروع برنامج ساخر في رمضان

فيديو | رشا تنشد أهلا يا رمضان | قنوات أخرى

فيديو | رشا تنشد '' أهلا يا رمضان ''

زوكربرغ تخرج أخيراً من جامعة هارفرد | قنوات أخرى

زوكربرغ تخرج أخيراً من جامعة هارفرد

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مُغنية مغربية لشوف تيفي:تاهموني بالإرهاب في أحداث مانشستر وها شنو غاندير (فيديو) | بووز
منذ 11 دقيقة

مُغنية مغربية لشوف تيفي:تاهموني بالإرهاب في أحداث مانشستر وها شنو غاندير (فيديو)

وأخيرا..التيارات المتصارعة داخل حزب الإستقلال تحدد موعدا لعقد المؤتمر السابع عشر | بوليتيك

وأخيرا..التيارات المتصارعة داخل حزب الإستقلال تحدد موعدا لعقد المؤتمر السابع عشر

خطير...ناصر الزفزافي يقتحم مسجدا بالحسيمة أثناء صلاة الجمعة ويعتدي على الخطيب ويرمي الميكروفون أرضا ويصيح الله أكبر | بوليتيك

خطير...''ناصر الزفزافي'' يقتحم مسجدا بالحسيمة أثناء صلاة الجمعة ويعتدي على الخطيب ويرمي الميكروفون

فضيحة وبالصورة...زعيم البوليساريو يلتقي وزير إسرائيلي لتطبيع العلاقات | بوليتيك

فضيحة وبالصورة...زعيم ''البوليساريو'' يلتقي وزير إسرائيلي ''لتطبيع العلاقات''

﻿ ﻿
أمس 14:31 GMT

عاجل:هذه حقيقة إعفاء الوالي اليعقوبي من مهمة والي طنجة-تطوان-الحسيمة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.