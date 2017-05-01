خطير...''ناصر الزفزافي'' يقتحم مسجدا بالحسيمة أثناء صلاة الجمعة ويعتدي على الخطيب ويرمي الميكروفون أرضا ويصيح الله أكبر ﻿

في خطوة أقل مايقال عنها ''بالسلوك الإرهابي ''، أقدم متزعم احتجاجات الريف ''ناصر الزفزافي'' قبل قليل، على اقتحام مسجد محمد الخامس، الذي يطلق عليه، بمسجد ''ديور المالك'' بمدينة الحسيمة، أوقف إمام المسجد

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في خطوة أقل مايقال عنها ''بالسلوك الإرهابي ''، أقدم متزعم احتجاجات الريف ''ناصر الزفزافي'' قبل قليل، على اقتحام مسجد محمد الخامس، الذي يطلق عليه، بمسجد ''ديور المالك'' بمدينة الحسيمة، أوقف إمام المسجد من الخطابة من فوق المنبر.



وتاتي خطوة الزفزافي المستفزة والغير إخلاقية، في ظل تصريحاته الأخيرة التي اتخذت منحا خطيرا، يضرب تعاليم الدين الإسلامي والثوابث الوطنية، حيث تفاجأ المصلون بالزفزافي وهو يكسر''ميكروفون'' الذي يستعمله الخطيب ويصيح الله أكبر .



ومباشرة بعد فعلته المشينة، عبر الإعتداء على الخطيب وحرمة المسجد، قام ''الزفزافي'' بتنظيم وقفة من داخل المسجد المذكور بحضور الأطفال الذين كسروا حرمة بيت الله تزامنا وصلاة الجمعة.





