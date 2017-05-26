فضيحة وبالصورة...زعيم ''البوليساريو'' يلتقي وزير إسرائيلي ''لتطبيع العلاقات'' ﻿

التقى رئيس جبهة البوليساريو ''إبراهيم غالي'' يوم الأربعاء الماضي بجمهورية الإكوادور، مع الوزير الإسرائيلي'' أيوب قرا''، خلال مراسيم حفل تنصيب الرئيس الإكوادري المنتخب لينين مورينو غارسيس.

شوف تيفي



التقى رئيس جبهة البوليساريو ''إبراهيم غالي'' يوم الأربعاء الماضي بجمهورية الإكوادور، مع الوزير الإسرائيلي'' أيوب قرا''، خلال مراسيم حفل تنصيب الرئيس الإكوادري المنتخب لينين مورينو غارسيس.



وحسب معطيات توصلت بها ''شوف تيفي'' فقد عبر رئيس ''البوليساريو'' للوزير الإسرائيلي إستعداد قادة الجبهة الإنفصالية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بهدف الخروج من الأزمة السياسية والإقتصادية التي يدفع ثمنها ساكنة المخيمات المحتجزين بسبب تعنث المخابرات الجزائرية.



ويأتي اللقاء بين ''إبراهيم غالي'' والوزير الإسرائيلي، تزامنا ودخول الفلسطينيين المعتقلين في سجون الإحتلال الإسرائيلي، في إضراب عن الطعام، وتصاعد مطالب العرب والمسلمين بوقف التطبيع مع إسرائيل، حيث سبق لقادة البوليساريو أن اتهموا المغرب بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في حين أن الصورة أبلغ من الوصف.



