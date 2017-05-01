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مثير..شاهد لأول مرة الترسانة العسكرية الكبيرة للجيش المغربي التي ترعب أعداء الوطن+فيديوهات

بتاريــخ : 26 ماي 2017 / 14:32 مثير..شاهد لأول مرة الترسانة العسكرية الكبيرة للجيش المغربي التي ترعب أعداء الوطن+فيديوهات | مجتمع
مثير..شاهد لأول مرة الترسانة العسكرية الكبيرة للجيش المغربي التي ترعب أعداء الوطن+فيديوهات
نشرت صفحة فايسبوكية مغربية، أمس الخميس ويومه الجمعة، مقاطع فيديو رائعة، تُظهر بعض التفاصيل حول الترسانة العسكرية القوية التي يتوفر عليها الجيش المغربي، والتي توجد على أهبة الأستعداد لنسف أعداء

"شوف تيفي"

نشرت صفحة فايسبوكية مغربية، أمس الخميس ويومه الجمعة، مقاطع فيديو رائعة، تُظهر بعض التفاصيل حول الترسانة العسكرية القوية التي يتوفر عليها الجيش المغربي، والتي توجد على أهبة الأستعداد لنسف أعداء الوطن الراغبين في زعزعة استقراره.

وتظهر إحدى الفيديوهات المنشورة على هذه الصفحة بعض الطلعات الجوية للطائرات الحربية المغربية المستعدة إلى القيام بطلعات مشابهة لحماية الوطن وإنهاء بعض الطموحات الخارجية الخبيثة التي ترغب في خلق البلبلة به.

وبالإضافة إلى فيديو الطائرات الحربية، فقد نشرت هذه الصفحة كذلك مقاطع أخرى، تبرز توفر الجيش المغربي على طائرات مروحية حربية جد متطورة ودبابات حديثة وسفن حربية تتمكز بمدن البيضاء وأكادير وطنجة وتطوان ووجدة والجديدة.



‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجيش المغربي الطائرات الحربية سفن حربية البيضاء وجدة

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