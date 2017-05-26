فضيحة.. شاذ جنسي مرتبط بوزير معروف ..وهذه التفاصيل+صورة ﻿

أثار وجود رجل مع زوجات زعماء حلف شمال الأطلسي ''الناتو'' خلال التقاطهم صورة جماعية، أمس الخميس على هامش انعقاد قمة الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل، استغراب العديد من المواقع العالمية، التي حاولت

"شوف تيفي"

أثار وجود رجل مع زوجات زعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال التقاطهم صورة جماعية، أمس الخميس على هامش انعقاد قمة الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل، استغراب العديد من المواقع العالمية، التي حاولت الكشف عن هويته وسبب تواجده في صورة كان من المفروض حسب البروتوكول أن تجمع أزواج الرؤساء والوزراء فقط.

وحسب وكالة سبوتنيك الروسية فقد التفت السيدات الأوليات حول الملكة ماثليد، زوجة العاهل البلجيكي، من أجل التقاط صورة جماعية معها، إلا أن رجلا وقف إلى جانبهن ما أثار التساؤلات حوله وعن سبب مشاركته لتلك الصورة النسائية.

وأكدت الوكالة الروسية، أن الرجل الظاهر في الصورة يدعى غوثيي غيستناي، وهو مثلي الجنس، وقد وقف إلى جانب زوجات الزعماء بصفته "شريكا جنسيًا" وزوجا لرئيس الوزراء في لوكسمبورغ، كزافيي بيتل.