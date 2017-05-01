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صراع داخل الأغلبية الحكومية بسبب مادة فرضها فريق ''البيجيدي '' بالبرلمان

بتاريــخ : 26 ماي 2017 / 14:17 صراع داخل الأغلبية الحكومية بسبب مادة فرضها فريق البيجيدي بالبرلمان | بوليتيك
صراع داخل الأغلبية الحكومية بسبب مادة فرضها فريق ''البيجيدي '' بالبرلمان
تعيش الفرق البرلمانية المشكلة للأغلبية الحكومية، نقاشا وصراعا خفيا حول المادة 8 مكرر من قانون المالية 2017، الذي اقترحه الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، وأصر على بقائه.

شوف تيفي


تعيش الفرق البرلمانية المشكلة للأغلبية الحكومية، نقاشا وصراعا خفيا حول المادة 8 مكرر من قانون المالية 2017، الذي اقترحه الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، وأصر على بقائه.

وكشف مصدر مطلع من داخل أحد الفرق النيابية المشكلة للأغلبية الحكومية، أن السؤال مازال مطروحا حول السر وراء إصرار نواب ''البيجيدي '' على المادة التي ستمنع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية لغرض تنفيذ أحكام القضاء، حيث أن الفرق البرلمانية الأخرى صوتت بالرفض ضد المادة داخل اللجان الخاصة.

وأفاد ذات المصدر، أن الفريق النيابي لحزب ''المصباح'' يشغل أغلب أعضائه مناصب في الجماعات المحلية والترابية، حيث أن إقرار المادة سيقطع الطريق أمام تنفيذ الأحكام القضائية ضد مجالسهم ، خاصة وأن عددا من الجماعات التي يشرف عليها حزب ''المصباح'' تبقى ميزانياتها مهددة بسبب القضايا المرفوعة ضدها في المحاكم.

وأضاف ذات المصدر، أنه رغم التصويت على قانون المالية لسنة 2017 بمجلس النواب كخطوة أولى، فإن اعتماد المادة تنتظر إستكمال المسطرة عبر مناقشتها في مجلس المستشارين ليتم التصويت النهائي عليها وعلى القانون ككل في جلسة عمومية أخرى.

من جهة ثانية، علمت ''شوف تيفي'' أن عددا من نقباء المحامين بالمغرب وبعض النشطاء السياسيين سيطلقون حملة وطنية إبتداءا من يوم غد السبت بالرباط، للتعريف بأخطار المادة التي يصر ''البيجيدي'' على تنزيلها.


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الحكومة البيجدي المجلس المسطرة الأخطار شوف تيفي

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