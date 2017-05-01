عاجل..هذا هو سبب وفاة ضابط ممتاز داخل منزله بحي مبروكة بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن التشريح الطبي، الذي أجري لضابط ممتاز فارق الحياة ليلة أمس الخميس وسط أسرته الصغيرة بحي مبروكة بالبيضاء، كشف أن سبب وفاته كان على إثر تعرضه لأزمة قلبية.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن التشريح الطبي، الذي أجري لضابط ممتاز فارق الحياة ليلة أمس الخميس وسط أسرته الصغيرة بحي مبروكة بالبيضاء، كشف أن سبب وفاته كان على إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وأكد المصدر ذاته أن الضابط الراحل، ولج إلى سلك الأمن في ثمانينيات القرن الماضي كحارس أمن بالمنطقة الأمنية بن مسيك سيدي عثمان، ثم انتقل لسنوات طويلة للعمل بالإمارات العربية المتحدة في إطار التعاون الأمني بين المغرب والبلد المذكور، قبل أن يعود إلى أرض الوطن ليلتحق بولاية أمن أنفا كضابط أمن ممتاز ضمن القوات العمومية بولاية أمن أنفا.

وأكد المصدر ذاته أن الضابط الراحل، سيوارى الثرى يومه الجمعة، بمقبرة الغفران.