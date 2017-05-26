بالفيديو والصور.. البسيج يُفكك خلية إرهابية خططت لتنفيذ عمليات دموية بعبوات ناسفة+تفاصيل خطيرة ﻿

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يومه الجمعة، من تفكيك خلية إرهابية موالية لما يسمى بتنظيم ''الدولة الإسلامية''، تتكون من أربعة عناصر ينشطون بكل من

"شوف تيفي"

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يومه الجمعة، من تفكيك خلية إرهابية موالية لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، تتكون من أربعة عناصر ينشطون بكل من بني بويفرور وبني أنصار (إقليم الناضور) والدريوش ومارتيل.

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أن التحريات الدقيقة، أظهرت أن المشتبه فيهم الذين انخرطوا في أعمال الدعاية والترويج للأعمال الوحشية التي ينفذها تنظيم الدولة الإسلامية خارج مناطق نفوذه، اكتسبوا من خلال اتصالاتهم بمقاتلين متواجدين بالساحة السورية العراقية، خبرات في مجال تحضير عبوات ناسفة تقليدية الصنع.

وأكد البلاغ أن المتابعة الأمنية، أثبتت أن أعضاء هذه الخلية خططوا لتنفيذ أعمال إرهابية بالمملكة باستعمال متفجرات ضد منشآت حساسة وسياحية تهدف إلى إسقاط أكبر عدد من الضحايا، وكذا القيام باغتيالات سيرا على النهج الدموي لتنظيم الدولة الإسلامية.

ويأتي تفكيك هذه الشبكة، يضيف البلاغ في ظل تصاعد العمليات الإرهابية على المستوى الدولي وتنامي الخطر الإرهابي المحدق ببلادنا، خاصة بعد تضييق الخناق على تنظيم "الدولة الإسلامية" في معاقله بالساحة السورية العراقية من طرف قوات التحالف الدولي، مما دفع بهذا التنظيم إلى نهج استراتيجية جديدة ترمي إلى تكثيف هجماته خارج مناطق نفوذه وخلق بؤر توتر جديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه العملية، أسفرت عن حجز معدات وأجهزة إلكترونية وخراطيش، إضافة إلى مخطوطات تحرض على العنف وكذا رسوم ومجسمات ترمز لراية تنظيم الدولة الإسلامية، موضحة أن المشتبه بهم، سيتم تقديمهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة.