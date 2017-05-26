بالصور..بن كيران يستقبل عائلات سجناء شبيبة ''البيجيدي '' المتهمون ''بالتحريض على الإرهاب'' ﻿

حل أفراد من عائلات شبيبة ''البيجيدي '' المعتقلون بسجن الزاكي بسلا، بتهمة ''الإشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا والتحريض على الإرهاب''، ضيوفا على الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران

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حل أفراد من عائلات شبيبة ''البيجيدي '' المعتقلون بسجن الزاكي بسلا، بتهمة ''الإشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا والتحريض على الإرهاب''، ضيوفا على الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بمنزله بالرباط صبيحة اليوم الجمعة.



وتأتي زيارة أفراد من عائلة المعتقلين على خلفيات تدوينات فايسبوكية ''تحرض على الإرهاب'' لبيت بن كيران، تزامنا ودخول المعتقلين في إضراب عن الطعام وصل 9 أيام، حيث يصرون على مواصلة تصعيدهم إلى حين سحب تهمة التحريض على الإرهاب.



هذا، وأعلن حزب العدالة والتنمية، عن عزمه تنظيم وقفات إحتجاجية وطنية تضامنا مع أعضاء شبيبته المعتقلين.



