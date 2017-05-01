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عاجل وهام للمغاربة.. أكبر وأهم مركز فلكي إسلامي يعلن أول أيام شهر رمضان بالمغرب

بتاريــخ : 26 ماي 2017 / 13:39 عاجل وهام للمغاربة.. أكبر وأهم مركز فلكي إسلامي يعلن أول أيام شهر رمضان بالمغرب | مجتمع
عاجل وهام للمغاربة.. أكبر وأهم مركز فلكي إسلامي يعلن أول أيام شهر رمضان بالمغرب
أعلن المشروع الإسلامي لرصد الأهلة، التابع لمركز الفلك الدولي، أن يوم السبت 27 ماي سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك، في مختلف الدولة الإسلامية.

"شوف تيفي"

أعلن المشروع الإسلامي لرصد الأهلة، التابع لمركز الفلك الدولي، أن يوم السبت 27 ماي سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك، في مختلف الدولة الإسلامية.

وحسب الموقع الإلكتروني للمركز، فقد أفاد مديره المهندس محمد شوكت عودة، أن يوم الجمعة 26 ماي هو المكمل لشهر شعبان، مؤكدا أن رؤية الهلال يوم الخميس 25 ماي غير ممكنة بسبب غياب القمر في هذا اليوم قبل غروب الشمس في جميع الدول الإسلامية، مما يجعل رؤيته مستحيلة في جميع مناطق العالم الإسلامي.

وأضاف محمد شوكت أن معظم الدول الإسلامية ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الجمعة 26 ماي الموافق 29 شهر شعبان، مشيرا إلى أن رؤية الهلال في هذا اليوم ممكنة بالعين المجردة بسهولة في الأمريكيتين وجنوب وغرب قارة إفريقيا، وهذا يشمل السودان والصومال وموريتانيا والمملكة المغربية وأجزاء من الجزائر، فيما ستكون رؤيته ممكنة بالعين المجردة ولكن بصعوبة في بقية الدول العربية وجنوب شرق آسيا.

وقال مدير مركز الفلك الدولي "نظرا لإمكانية رؤية الهلال يوم الجمعة في معظم دول العالم، سواء بالعين المجردة أو بالتلسكوب، فمن المتوقع أن تعلن جميع الدول الإسلامية السبت 27 ماي أول أيام شهر رمضان المبارك، وبالتالي سيكون رمضان المقبل من الأشهر القليلة التي يبدأ فيها جميع المسلمين الشهر في اليوم نفسه.

ونشر الموقع الرسمي لمركز الفلك الدولي، المشروع الإسلامي لرصد الأهلة، رسوما بيانية حدد فيها المناطق التي يمكن فيها رؤية الهلال.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الدول الإسلامية شهر شعبان الدول العربية المشروع الإسلامي شهر رمضان

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