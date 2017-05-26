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عاجل بالفيديو والصور.. هذا مايقع أمام المسجد الذي سيؤدي فيه الملك محمد السادس صلاة الجمعة بفاس

بتاريــخ : 26 ماي 2017 / 13:21 عاجل بالفيديو والصور.. هذا مايقع أمام المسجد الذي سيؤدي فيه الملك محمد السادس صلاة الجمعة بفاس | مجتمع
عاجل بالفيديو والصور.. هذا مايقع أمام المسجد الذي سيؤدي فيه الملك محمد السادس صلاة الجمعة بفاس
يعرف محيط مسجد الإمام مالك المعروف بـ ''التاجموعتي''، في هذه اللحظات استعدادات مهمة لاستقبال الملك محمد السادس، الذي سيؤدي فيه الملك صلاة الجمعة.

"شوف تيفي"

يعرف محيط مسجد الإمام مالك المعروف بـ "التاجموعتي"، في هذه اللحظات استعدادات مهمة لاستقبال الملك محمد السادس، الذي سيؤدي فيه الملك صلاة الجمعة.

وأكد مصدر "شوف تيفي" من عين المكان أن السلطات المحلية وبتنسيق مع المصالح الأمنية، تقوم في هذه اللحظات بتطهير محيط المسجد من الباعة المتجولين، بالإضافة إلى تأمين وصول أبناء فاس للمسجد من أجل رؤية الملك ومشاركته صلاة الجمعة.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، حل بمدينة فاس الأسبوع الماضي، حيث دشن مجموعة من المشاريع من بينها مسجد الأميرة للا سلمى الذي أدى فيه صلاة الجمعة .


‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مسجد الملك محمد السادس مسجد التاجموعتي المصالح الأمنية

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