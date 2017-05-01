عاجل:بعد الحكم عليه بالإعدام ..هذا ما وقع لسفاح الجديدة داخل سجن سيدي موسى أيام قبل رمضان+حقائق جديدة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر قريب من عائلة سفاح الجديدة، اليوم الجمعة، أن عبد العالي داكير و بعد مرور أزيد من سنة على حبسه بسجن سيدي موسى بالجديدة بعد المجزرة التي ارتكبها في حق 10 أفراد من عائلته، يصاب

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي" من مصدر قريب من عائلة سفاح الجديدة، اليوم الجمعة، أن عبد العالي داكير و بعد مرور أزيد من سنة على حبسه بسجن سيدي موسى بالجديدة بعد المجزرة التي ارتكبها في حق 10 أفراد من عائلته، يصاب داخل زنزانته بأزمات نفسية خطيرة نتيجة المرض النفسي الذي يعاني منه.

و قالت مصادرنا إن السفاح يستفيد من علاج نفسي داخل سجن سيدي موسى ،بعد النوبات التي تصيبه .

و كشفت مصادرنا إن السفاح طالب من شقيقته التي أصبحت الوصية على أملاكه، أن تجلب له بناته الأربعة لزيارته قبل حلول رمضان.

تجدر الإشارة إلى أن عبد العالي داكير كان قد أجهز على زوجته ووالديه وعدد من أفراد أسرته و جيرانه في جريمة اهتز لها دوار القدامرة نواحي الجديدة وحكم عليه القضاء بالإعدام.