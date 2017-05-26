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مثير وبالصور..عكس ما يقع في المغرب: شوفو شنو كايديرو الأزواج في أوروبا بعد الطلاق

بتاريــخ : 26 ماي 2017 / 12:56 مثير وبالصور..عكس ما يقع في المغرب: شوفو شنو كايديرو الأزواج في أوروبا بعد الطلاق | منوعات
مثير وبالصور..عكس ما يقع في المغرب: شوفو شنو كايديرو الأزواج في أوروبا بعد الطلاق
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورا، قام أزواج بالتقاطها باستخدام تقنية السيلفي مباشرة بعد انفصالهم وحصولهم على الطلاق.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورا، قام أزواج بالتقاطها باستخدام تقنية السيلفي مباشرة بعد انفصالهم وحصولهم على الطلاق.

وفور تداول هذه الصور، عبر النشطاء عن إعجابهم الكبير بها وخاصة المغاربة الذين أكدوا أن ما يقع في بعض المحاكم بالمغرب خلال الطلاق بين الأزواج معاكس لما تظهره الصور، حيث يقوم "الكوبل المغربي" مباشرة بعد إعلان القاضي طلاقهما بتبادل السب والقدف وأحيانا الضرب.

ومن جهة أخرى، أوضح نشطاء أن التقاط الصور بين الأزواج بعد وقوع طلاق بينهما في الدول الأوروبية دليل على التحضر وعلى تفهم هؤلاء الأزواج بأن الطلاق سيكون في صالحهما، وقد تتحول العلاقة بينهما بعد ذلك إلى علاقة صداقة قوية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الأزواج الصور السيلفي القاضي الطلاق

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