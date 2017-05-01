هام..المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تعلن عن إجراء مباراة للتوظيف.. وهذه هي الشروط ﻿

قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تنظيم مباراة لتوظيف 26 قائدا مربيا ممتازا حسب التخصصات التالية ''العلاقات الدولية، الإنجليزية والتواصل''، وسيتم التعيين حسب الحاجيات، وسيحتفظ بـ

"شوف تيفي"

قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تنظيم مباراة لتوظيف 26 قائدا مربيا ممتازا حسب التخصصات التالية "العلاقات الدولية، الإنجليزية والتواصل"، وسيتم التعيين حسب الحاجيات، وسيحتفظ بـ 25 في المائة من المناصب المتبارى في شأنها لمرشحي مكفولي الأمة وقدماء العسكريين وقدماء المحاربين مع الأشخاص المتمتعين بصفة مقاوم.

شروط المشاركة:

- أن يكون المترشح(ة) من جنسية مغربية؛

- أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية وذا مروءة؛

- أن يبلغ من العمر 21 سنة على الأقل و35 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 40 سنة؛

- أن يكون حاصلا على دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو شهادة الماستر أو الماستر المتخصص في التخصصات المطلوبة؛

- أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة طبقا للمرسوم رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية؛

- ألا يكونوا مصابين بأي مرض أو عاهة يترتب عنها ضعف في القدرة البدنية من شأنه أن يحول دون مزاولة خدمة فعلية بالليل أو النهار، و لا سيما الإصابات المزمنة في الجهاز العصبي أو المرض، أو الاضطراب العقلي التي تطلبت أو تتطلب علاجا في إحدى مؤسسات الأمراض العقلية، أو كل إصابة في الحلق قد تعرقل الصوت، وتعتبر التمتمة كذلك من موانع القبول في هذه المناصب؛

- المتوفرين على قدرة سماع جيدة؛

- أن يتوفروا على قامة لاتقل عن 1.75 مترا بالنسبة للذكور و1,65 مترا بالنسبة للنساء (من غير حذاء) غير أنه يمكن بصفة استثنائية قبول المترشحين غير المتوفرين على هذا الشرط؛

- أن يتمتعوا بحدة بصر نسبتها 17/10 على الأقل (استعمال النظارات مسموح به).

- أن يلتزموا كتابة بالعمل ضمن مصالح إدارة السجون وإعادة الإدماج لمدة لا تقل عن 8 سنوات ابتداء من تاريخ التوظيف ويلزم كل موظف أخل بهذا الالتزام بأن يرجع إلى الخزينة العامة للمملكة مجموع المبالغ والرواتب التي استفاد منها خلال فترات التكوين، إضافة إلى نسبة الثمن (8/1) عن كل سنة أو جزء من سنة من الخدمة غير المنجزة.



ويتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:

- طلب الترشيح يسحب من الموقع الإلكتروني للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج www.dgapr.gov.ma.

- نسختان من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية مصادق عليهما ونسختان من عقد الازدياد لا تتعدى صلاحيتها 3 أشهر بالنسبة للذين لا يتوفرون على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية.

- نسختان من شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو إحدى الدبلومات المعادلة لها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل في التخصصات المطلوبة المشار إليها أعلاه مصادق عليهما من طرف السلطة المختصة؛

- بالنسبة للمترشحين المتمتعين بصفة مقاوم أو مكفول الأمة أو قدماء العسكريين أو قدماء المحاربين يجب أن ترسل إلى قسم التوظيف وتطوير وتقييم آداء الموظفين بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج البطاقة أو الشهادة التي تثبت ذلك عن طريق الإدارات المكلفة بتسيير شؤونهم؛

- أربع أظرفة من نوع تلصيق ذاتي (Autocollantes) متنبرة تحمل الاسم والعنوان الكامل للمترشح؛

- ترخيص من الإدارة المشغلة لاجتياز المباراة بالنسبة للمترشحين الذين يحملون صفة موظف، تحت طائلة الرفض أو الحذف من اللائحة النهائية للناجحين.

ويجب على المترشحين التأكد من الوثائق المدلى بها طبقا لما هو وارد بعقد الازدياد أو البطاقة الوطنية البيومترية، ويودع ملف الترشيح بصفة شخصية بإحدى المؤسسات السجنية القريبة من مقر السكنى حسب اختيار المترشح ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان إلى غاية 08 يونيو 2017 وهو آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح وذلك قصد التأكد من التوفر على شرطي القامة وحدة البصر ولاتقبل الملفات الواردة عن طريق البريد.

وسيتم الإعلان عن لوائح المترشحين المدعوين لإجراء الاختبار الكتابي بالموقع الإلكتروني للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبوابة التشغيل العمومية www.emploi-public.ma، ويعتبر هذا الإعلان بمثابة استدعاء.

وعلى المترشحين المقبولين لإجراء المباراة المذكورة أن يدلوا للجنة المباراة ببطاقة تعريفهم الوطنية عند دخولهم قاعة الامتحان، والإعلان عن نتائج الاختبار الكتابي ستكون ابتداء من 13 يونيو بالموقع الإلكتروني للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبوابة التشغيل العمومية www.emploi-public.ma، ويعتبر هذا الإعلان بمثابة استدعاء.



