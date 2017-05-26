بالصور..إغماءات وسط الأساتذة المُضربين عن الطعام بالرباط ﻿

يواصل الأساتذة ''المتدربين'' إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع على التوالي داخل مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط بعد رسوب حوالي 150 شخصا في إمتحان التخرج.

شوف تيفي





يواصل الأساتذة "المتدربين" إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع على التوالي داخل مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط بعد رسوب حوالي 150 شخصا في إمتحان التخرج.



وتم نقل ثلاثة من المضربين عن الطعام نحو المستشفى بعد سوء أحوالهم الصحية، حيث يصر الأطر التربوية على تنفيذ الحكومة للقرار المبرم معها سابقا، والقاضي بتوظيف فوج الأساتذة المتدربين كاملا في حين تؤكد الحكومة على أنهم سقطوا في الإمتحانات.



وصرح أحد المعتصمين في إتصال مع "شوف تيفي" أنهم لن يتنازلوا عن حقهم في التوظيف إسوة بزملائهم، حيث أكد على عزم المضربين السير بعيدا في خطوة الإضراب عن الطعام إلى حين تحقيق مطلبهم.



